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30 декабря 2016, 23:04 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Венгер: «Манчестер Юнайтед» не делал предложения относительно Дебюши

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер опроверг информацию о том, что «Манчестер Юнайтед» делал предложение «канонирам» об аренде защитника Матьё Дебюши.

Ранее 31-летний француз дал интервью, в котором рассказал, что его отношения с Венгером испортились после того, как специалист заблокировал его переход в «МЮ» год назад. Дебюши заявил, что практически не общается с Венгером.

«Мы говорим. Я общаюсь со всеми игроками. У него была возможность играть, когда Бельерин получил травму, но он был травмирован. В прошлом году я дал ему возможность перейти на правах аренды в “Бордо”, но прошедшим летом предложений не было. В этом интервью есть некоторые вещи, которые не соответствуют действительности. “Манчестер Юнайтед” не делал предложения по поводу Дебюши. Это неправда. Удивительно слышать подобное», — цитирует Венгера Football365.

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