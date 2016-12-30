Давид Лория: Димитар сказал, что отработает свой контракт до конца

— Да, сейчас всё хорошо. На первых сборах я уже буду работать в полную силу.



— На момент травмы, как отнеслись к той новости, что вы не сможете помочь своей команде до конца сезона?

— Честно сказать, это не первая моя травма и я уже знал, что нужно быстрее восстановиться. Поэтому, моя голова была занята тем, чтобы скорее вернуться и заново играть в футбол. Это была главная задача. В любом случае, я знал, что у меня квалифицированные партнеры, я верил в них, и сожалеть было не о чем.



— «Иртыш» в следующем сезоне сможет бороться вновь за призовые места?

— Это только один Бог знает, что будет в следующем году. Это не всегда зависит от сильного состава. Посмотрим, мы будем стараться, будем готовиться, чтобы выступить достойно.



— Как отнеслись к новому формату проведения чемпионата?

— На самом деле, всегда очень спокойно отношусь ко всему. То есть, если руководители приняли решение, значит, мы будем играть по этому формату. Когда у меня спрашивали: «Вы за расширение?», я говорил: «Да». Если руководство так решило, значит так и будет. Мы футболисты ничего изменить не сможем, мы должны принимать все их решения и выполнять свою работу.



— Стоит ли ожидать какого-нибудь сюрприза от нового сезона, учитывая, что деление на шестерки перестанет существовать?

— Будет интереснее, ведь у 7−8 команды после двух кругов, будет больше шансов. Ничего не потеряют команды — впереди останется третий круг. И вся борьба будет впереди для тех команд, которые окажутся в нижней части турнирной таблицы, это однозначно.



— Влияют ли на команду последние слухи о том, что Димитрова крайне часто приглашают вернуться в Болгарию?

— Димитар же остался, он сказал, что отработает свой контракт до конца. По этому поводу у ребят нет никаких волнений. Конечно, очень жаль, что у многих ребят закончился контракт и они ушли, потому что они очень многое сделали для команды в прошедшем сезоне. Я скажу так, что мы жили одной семьей и искренне желаю успехов в новых командах.