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30 декабря 2016, 22:49 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Давид Лория: Димитар сказал, что отработает свой контракт до конца

Голкипер павлодаского «Иртыша» и национальной сборной Казахстана Давид Лория второй этап предыдущего сезона пропускал по причине травмы и сейчас усердно готовится к следующему. В беседе с корреспондентом портала KazFootball.kz, Давид рассказал, как его физическое состояние сейчас, чего стоит ожидать от будущего сезона и атмосфере внутри команды.

Голкипер <span class=error>павлодаского</span> Иртыша и национальной сборной Казахстана Давид <span class=error>Лория</span> второй этап предыдущего сезона пропускал по причине травмы и сейчас усердно готовится к следующему. В беседе с корреспондентом портала KazFootball.kz Давид рассказал как его физическое состояние сейчас чего стоит ожидать от будущего сезона и атмосфере внутри команды. Увеличить
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— Да, сейчас всё хорошо. На первых сборах я уже буду работать в полную силу.

— На момент травмы, как отнеслись к той новости, что вы не сможете помочь своей команде до конца сезона?
— Честно сказать, это не первая моя травма и я уже знал, что нужно быстрее восстановиться. Поэтому, моя голова была занята тем, чтобы скорее вернуться и заново играть в футбол. Это была главная задача. В любом случае, я знал, что у меня квалифицированные партнеры, я верил в них, и сожалеть было не о чем.

— «Иртыш» в следующем сезоне сможет бороться вновь за призовые места?
— Это только один Бог знает, что будет в следующем году. Это не всегда зависит от сильного состава. Посмотрим, мы будем стараться, будем готовиться, чтобы выступить достойно.

— Как отнеслись к новому формату проведения чемпионата?
— На самом деле, всегда очень спокойно отношусь ко всему. То есть, если руководители приняли решение, значит, мы будем играть по этому формату. Когда у меня спрашивали: «Вы за расширение?», я говорил: «Да». Если руководство так решило, значит так и будет. Мы футболисты ничего изменить не сможем, мы должны принимать все их решения и выполнять свою работу.

— Стоит ли ожидать какого-нибудь сюрприза от нового сезона, учитывая, что деление на шестерки перестанет существовать?
— Будет интереснее, ведь у 7−8 команды после двух кругов, будет больше шансов. Ничего не потеряют команды — впереди останется третий круг. И вся борьба будет впереди для тех команд, которые окажутся в нижней части турнирной таблицы, это однозначно.

— Влияют ли на команду последние слухи о том, что Димитрова крайне часто приглашают вернуться в Болгарию?
— Димитар же остался, он сказал, что отработает свой контракт до конца. По этому поводу у ребят нет никаких волнений. Конечно, очень жаль, что у многих ребят закончился контракт и они ушли, потому что они очень многое сделали для команды в прошедшем сезоне. Я скажу так, что мы жили одной семьей и искренне желаю успехов в новых командах.

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