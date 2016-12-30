«Валенсия» подтвердила отставку Пранделли с поста главного тренера
«Валенсия» в заявлении на своём официальном сайте подтвердила, что Чезаре Пранделли уведомил клуб о решении покинуть пост главного тренера команды.
Тренировать основную команду «летучих мышей» доверено Сальвадору Гонсалесу Марко, более известному как Воро.
59-летний Пранделли проработал с «Валенсией» три месяца. Он возглавил команду в начале октября, подписав контракт, срок которого рассчитан на три года.
В таблице испанского чемпионата «Валенсия» после 15 туров располагается на 17-й строчке. Последнюю победу в Примере команда одержала в середине октября.
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