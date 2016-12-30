«Окжетпес» подписал футболиста «Иртыша»
Кокшетауский «Окжетпес» подписал полузащитника.
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Кокшетауский клуб подписал 24-летнего полузащитника Алибека Аяганова, ранее выступавшего за павлодарский «Иртыш» и семейский «Спартак». Привлекался за сборные команды U-17, U-19 и U-21.
Досье: Алибек Аяганов
Дата рождения:
Рост: 180 см;
Вес: 74 кг;.
Карьера:
2011 — 2016 — «Иртыш» (Павлодар);
2015 — «Спартак» (Семей) — аренда;
С 2017 — «Окжетпес».
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