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30 декабря 2016, 20:42 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Окжетпес» подписал футболиста «Иртыша»

Кокшетауский «Окжетпес» подписал полузащитника.

Кокшетауский Окжетпес подписал полузащитника. Увеличить
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Кокшетауский клуб подписал 24-летнего полузащитника Алибека Аяганова, ранее выступавшего за павлодарский «Иртыш» и семейский «Спартак». Привлекался за сборные команды U-17, U-19 и U-21.

Досье: Алибек Аяганов

Дата рождения: 13.01.1992 (Павлодар);
Рост: 180 см;
Вес: 74 кг;.

Карьера:
2011 — 2016 — «Иртыш» (Павлодар);
2015 — «Спартак» (Семей) — аренда;
С 2017 — «Окжетпес».

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