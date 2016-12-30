«Ребята, это талант!» Лучшие игроки первой части сезона в серии А

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ГОЛЕВАЯ МАШИНА СТОИМОСТЬЮ 100 МИЛЛИОНОВ

Андреа БЕЛОТТИ, нападающий, «Торино»

Классический центрфорвард. Он не умеет обыгрывать по пять соперников за раз, зато прекрасно реализует моменты. В 18 турах серии А Белотти забил 13 голов. В начале декабря он продлил контракт с «Торино» до 2021 года. В нем прописана сумма отступных — 100 миллионов евро.

В пяти матчах за сборную Италии в этом году он забил три гола. «Скуадра Адзурра» использует модуль 3−5−2, где Белотти играет первого форварда. В «Торине» Андреа является центральным нападающим в тактическом модуле 4−3−3. Значит, он может быть успешен в разных в схемах. Многие команды хотели бы видеть такого футболиста в своих рядах.

Тренирует сборную Италии Джампьеро Вентура. Именно он в свое время пригласил Белотти в «Торино» из «Палермо». Причина проста: «Меня подкупили в нем амбиции. Он бьется, чтобы показать себя». По этой причине Вентура считает, что сумма отступных в контракте Белотти лишь мотивирует спортсмена: «Он сделает все, чтобы оправдать такой ценник».

Оправдывать выданные авансы Белотти уже приходилось. Когда он играл в «Палермо», то много не забивал. В серии В за один сезон отличился лишь десять раз, в серии А и вовсе забил всего шесть мячей. Несмотря на это, тренеры и эксперты были уверены: у парня замечательное будущее.

«Ребята, это талант. В ближайшие годы он покажет всем, чего стоит. Он может играть и первого нападающего, и второго. Где полезнее? С его умением реализовать момент ему лучше действовать впереди. Он мне напоминает молодого Виалли», — сказал бывший итальянский тренер, эксперт канала La Domenica Sportiva Эмилиано Мондонико в 2013 году, когда Белотти только начинал играть за «Палермо».

«Нам удалось сдержать Белотти, но это было очень сложно. У него большое будущее», — отметил главный тренер «Тернаны» Миммо Тоскано в том же, 2013 году.

Оправдав их доверие, Белотти дал понять: теплые слова в свой адрес на него влияют наилучшим образом. Кого-кого, а этого парня не нужно бояться хвалить и поддерживать. «Когда я перешел в “Торино”, у меня были сложности, мало что получалось. Помогло то, что Вентура ходил и постоянно меня подбадривал», — признался игрок после первого сезона в Турине.

СБОРНИК ИЗ БЕРГАМО

Роберто ГАЛЬЯРДИНИ, полузащитник, «Аталанта»

Универсальный центральный полузащитник. Умеет и обороняться, и созидать. В этом сезоне 22-летний игрок так ярко проявил себя, что получил вызов в сборную Италии. Отличное развитие карьеры для полузащитника, перед нынешним сезоном имевшем в своем активе лишь одну игру в серии А.

В то время как многие футболисты на его позиции после отбора действуют по принципу «отобрал мяч — отдал ближнему», Гальярдини поступает иначе. Кратко его формулу можно озвучить так: отобрал мяч — поднял голову — нашел лучший вариант развития атаки. Отличное качество для команды, которая предпочитает контратаковать. «Аталанта» так поступает часто. В 13 матчах этот полузащитник отметился двумя голевыми передачами.

Последние три года Гальярдини мотался по арендам. Он играл за «Чезену», «Специю» и «Виченцу». Все изменилось после того, как «Аталанту» возглавил Джан Пьеро Гасперини. «Я готов был заключить пари, что он будет играть в основе, — говорит сейчас тренер. — Его талант бы виден сразу». «Возможно, если бы не пришел Гасперини, я бы играл в серии В», — сказал как-то Гальярдини.

Иногда Гальярдини сравнивают с Джеррардом и Погба. Гальярдини держится скромно: «Погба — мой кумир. Надеюсь, что смогу сделать хотя бы половину из того, что удалось ему».

ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ НЕАПОЛИТАНСКОГО ДЖОКЕРА

Дрис МЕРТЕНС, нападающий, «Наполи»

В прошлом сезоне Дрис Мертенс играл реже, чем ему бы хотелось. Основным нападающим команды был Гонсало Игуаин, с флангов ему помогали Лоренцо Инсинье и Хосе Кальехон. Бельгиец их подменял. От такой роли он был совершенно не в восторге. Выйдя на замену в игре с «Палермо» (2:0), резервист забил гол. Все ждали празднований. Мертенс был другого мнения. Он отодвинул партнеров в сторону и сделал такое лицо, будто его меняют в самом начале матча. При этом тренировался исправно. Поэтому отношения с главным тренером Маурицио Сарри не испортил.

В этом сезоне Мертенсу представился шанс стать игроком стартового состава. Игуаин ушел в «Ювентус», пришедший ему на смену Аркадиуш Милик надолго выбыл из-за травмы, резервист Маноло Габбьядини, просидев весь прошлый год на скамейке запасных, забыл, что это такое — играть в футбол.

Запрягал он долго, но к декабрю разыгрался и в трех матчах забил восемь мячей! «Этот сезон может стать сезоном Мертенса», — сказал на радостях Сарри. Всего на счету Мертенса 11 голов в серии А после 18 туров.

Особенно удались Мертенсу матчи против «Кальяри» (5:0) и «Торино» (5:3). Забив в них семь мячей, он установил рекорд серии А: никто раньше не забивал столько в двух играх подряд!

«Если команда продолжить снабжать меня мячами, я продолжу в том же духе», — сказал форвард после тех встреч.

После той феерии, что в декабре устроил Мертенс, появилась информация: «Наполи» хочет продлить с ним контракт. Нынешнее соглашение действует до 2018 года. Все бы ничего, но, надо понимать, «Наполи» неудобно — по информации La Gazzetta dello Sport, Мертенс получает всего 1,2 миллиона евро. Это 15-й результат в команде! Самое смешное — годовой оклад Габбьядини равен 1,9 миллиона евро. Того самого Габбьядини, которого сейчас Мертенс не подпускает к стартовому составу. Планируется, что новое соглашение «Наполи» с Мертенсом будет рассчитано до 2021 года.

Мертенс бы не забивал сейчас так много, если бы у него в прошлом сезоне опустились руки. У него не опустилось ничего, кроме настроения. Но и его он уже поднял. В ближайшее время, когда Мертенс подпишет новый контракт, оно станет еще лучше.