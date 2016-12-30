Эллардайс отказался от работы в Китае ради «Кристал Пэлас»
Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс заявил, что ему поступало предложение о работе из Китая.
Специалист принял лондонский клуб по ходу нынешнего сезона. До этого он возглавлял сборную Англии, откуда был уволен после одного официального матча
— Было ли у меня предложение из Китая? Да. Я не пошел, — цитирует Transfer Market Web Эллардайса. — Я мог бы согласиться, но решил остаться здесь. Отказаться от такого сложно, в мире меняется расклад сил. Китай решил, что хочет стать одной из главных сил и покупает лучших игроков. Время покажет, сработает ли это.
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