Футбольный арбитр Клаттенбург рассмотрит предложения из Китая, если таковые поступят

Ранее в декабре 41-летний Клаттенбург был удостоен награды Globe Soccer Awards как лучший арбитр 2016 года. Кроме того, Клаттенбург стал лучшим арбитром мира по итогам 2016 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

По сообщению АП, в связи с футбольным бумом в Китае организаторы китайской Суперлиги рассматривают возможность приглашения не только футболистов, но и судей.

«У меня контракт с английской премьер-лигой, но я должен рассматривать свою карьеру в долгосрочной перспективе. Как долго я могу продолжать работать в качестве арбитра?! Я сужу матчи в (английской) премьер-лиге уже 12 лет. На данный момент у меня нет предложений из Китая, но если такое поступит, я обязательно его рассмотрю. Однако сейчас мне нравится работать в английском чемпионате и судить матчи турниров, проходящих под эгидой УЕФА», — сказал Клаттенбург, которого цитирует АП.

Ранее один из китайских клубов, по сообщению футбольного агента Жорже Мендеша, предложил 300 миллионов евро мадридскому «Реалу» за трансфер форварда Криштиану Роналду, а самому португальцу — годовую зарплату, превышающую 100 миллионов евро.

В четверг «Шанхай Шэньхуа» на своем официальном сайте объявил о переходе аргентинского нападающего Карлоса Тевеса, который теперь, по информации СМИ, стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Сообщалось, что 32-летний аргентинец будет зарабатывать в шанхайском клубе около 40 миллионов евро за сезон.