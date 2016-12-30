Футбольный арбитр Клаттенбург рассмотрит предложения из Китая, если таковые поступят
Английский футбольный судья Марк Клаттенбург заявил, что готов рассмотреть предложения из Китая, если таковые поступят.
Ранее в декабре 41-летний Клаттенбург был удостоен награды Globe Soccer Awards как лучший арбитр 2016 года. Кроме того, Клаттенбург стал лучшим арбитром мира по итогам 2016 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
По сообщению АП, в связи с футбольным бумом в Китае организаторы китайской Суперлиги рассматривают возможность приглашения не только футболистов, но и судей.
«У меня контракт с английской
Ранее один из китайских клубов, по сообщению футбольного агента Жорже Мендеша, предложил 300 миллионов евро мадридскому «Реалу» за трансфер форварда Криштиану Роналду, а самому португальцу — годовую зарплату, превышающую 100 миллионов евро.
В четверг «Шанхай Шэньхуа» на своем официальном сайте объявил о переходе аргентинского нападающего Карлоса Тевеса, который теперь, по информации СМИ, стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Сообщалось, что 32-летний аргентинец будет зарабатывать в шанхайском клубе около 40 миллионов евро за сезон.
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