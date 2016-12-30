Азат Нургалиев: Хотелось бы продолжить играть в «Астане»

— Здравствуйте, отпуск провожу дома в кругу семьи.



— У «Астаны» нет возможности выкупать игроков, но вы рассчитываете на то, что арендное соглашение продлят?

— Наверное, это неважно, как руководство договорится: будет это аренда или выкуп. Просто хотелось бы продолжить играть в «Астане».



— Как думаете, насколько изменится чемпионат с новым форматом?

— Я думаю, что для «Астаны» задачи будут всегда максимальные — бороться за первое место, а какой будет чемпионат, в каком формате уже не так важно.