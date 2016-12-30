Азат Нургалиев: Хотелось бы продолжить играть в «Астане»
Полузащитник столичной «Астаны» и национальной сборной Казахстана Азат Нургалиев в прошедшем сезоне сыграл в еврокубках, завоевал «золото» чемпионата и выиграл Кубок страны. О том, останется ли в «Астане», как скажутся новые правила в чемпионате и о своих пожеланиях, Азат рассказал корреспонденту KazFootball.kz.
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— Здравствуйте, отпуск провожу дома в кругу семьи.
— У «Астаны» нет возможности выкупать игроков, но вы рассчитываете на то, что арендное соглашение продлят?
— Наверное, это неважно, как руководство договорится: будет это аренда или выкуп. Просто хотелось бы продолжить играть в «Астане».
— Как думаете, насколько изменится чемпионат с новым форматом?
— Я думаю, что для «Астаны» задачи будут всегда максимальные — бороться за первое место, а какой будет чемпионат, в каком формате уже не так важно.
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