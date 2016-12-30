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30 декабря 2016, 19:37 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Азат Нургалиев: Хотелось бы продолжить играть в «Астане»

Полузащитник столичной «Астаны» и национальной сборной Казахстана Азат Нургалиев в прошедшем сезоне сыграл в еврокубках, завоевал «золото» чемпионата и выиграл Кубок страны. О том, останется ли в «Астане», как скажутся новые правила в чемпионате и о своих пожеланиях, Азат рассказал корреспонденту KazFootball.kz.

Полузащитник столичной <span class=error>Астаны</span> и национальной сборной Казахстана <span class=error>Азат</span> Нургалиев в прошедшем сезоне сыграл в <span class=error>еврокубках</span> завоевал золото чемпионата и выиграл Кубок страны. О том останется ли в <span class=error>Астане</span> как скажутся новые правила в чемпионате и о своих пожеланиях <span class=error>Азат</span> рассказал корреспонденту KazFootball.kz. Увеличить
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— Здравствуйте, отпуск провожу дома в кругу семьи.

— У «Астаны» нет возможности выкупать игроков, но вы рассчитываете на то, что арендное соглашение продлят?
— Наверное, это неважно, как руководство договорится: будет это аренда или выкуп. Просто хотелось бы продолжить играть в «Астане».

— Как думаете, насколько изменится чемпионат с новым форматом?
— Я думаю, что для «Астаны» задачи будут всегда максимальные — бороться за первое место, а какой будет чемпионат, в каком формате уже не так важно.

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