Златан Ибрагимович не потерял веру в чемпионство «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне
Шведский футболист «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович верит, что клубу по силам завоевать чемпионский титул в английской
премьер-лиге в текущем сезоне.
«Манчестер Юнайтед» после 18 туров набрал 33 очка. Команда, которой руководит португальский специалист Жозе Моуринью, расположилась на 6-м месте турнирной таблицы чемпионата Англии, отставание от лидирующего «Челси» составляет 13 очков.
«Думаю, мы можем выиграть титул. У нас было несколько матчей, когда результат не соответствовал высокому уровню нашей игры. Мы продолжаем участвовать в чемпионской гонке, мы даже смогли сократить отставание. Мы не ищем оправданий, так как способны завоевать титул», — сказал Ибрагимович, чьи слова приводит французское издание L’Equipe.
Шведский нападающий, которому в октябре исполнилось 35 лет, в текущем сезоне провел за «МЮ» 26 матчей, в которых забил 17 голов.
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