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30 декабря 2016, 19:34 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Златан Ибрагимович не потерял веру в чемпионство «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне

Шведский футболист «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович верит, что клубу по силам завоевать чемпионский титул в английской премьер-лиге в текущем сезоне.

«Манчестер Юнайтед» после 18 туров набрал 33 очка. Команда, которой руководит португальский специалист Жозе Моуринью, расположилась на 6-м месте турнирной таблицы чемпионата Англии, отставание от лидирующего «Челси» составляет 13 очков.

«Думаю, мы можем выиграть титул. У нас было несколько матчей, когда результат не соответствовал высокому уровню нашей игры. Мы продолжаем участвовать в чемпионской гонке, мы даже смогли сократить отставание. Мы не ищем оправданий, так как способны завоевать титул», — сказал Ибрагимович, чьи слова приводит французское издание L’Equipe.

Шведский нападающий, которому в октябре исполнилось 35 лет, в текущем сезоне провел за «МЮ» 26 матчей, в которых забил 17 голов.

Манчестер Юнайтед
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