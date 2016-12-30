Златан Ибрагимович не потерял веру в чемпионство «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне

«Манчестер Юнайтед» после 18 туров набрал 33 очка. Команда, которой руководит португальский специалист Жозе Моуринью, расположилась на 6-м месте турнирной таблицы чемпионата Англии, отставание от лидирующего «Челси» составляет 13 очков.

«Думаю, мы можем выиграть титул. У нас было несколько матчей, когда результат не соответствовал высокому уровню нашей игры. Мы продолжаем участвовать в чемпионской гонке, мы даже смогли сократить отставание. Мы не ищем оправданий, так как способны завоевать титул», — сказал Ибрагимович, чьи слова приводит французское издание L’Equipe.

Шведский нападающий, которому в октябре исполнилось 35 лет, в текущем сезоне провел за «МЮ» 26 матчей, в которых забил 17 голов.