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30 декабря 2016, 19:33 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Источник: Пранделли подал в отставку с поста главного тренера «Валенсии»

Итальянский специалист Чезаре Пранделли подал в отставку с поста главного тренера «Валенсии», сообщает Sport.es со ссылкой на Cadena SER.

По данным источника, Пранделли уже ведёт переговоры о расторжении своего контракта с «летучими мышами».

59-летний Пранделли проработал с «Валенсией» три месяца. Он возглавил команду в начале октября, подписав контракт, срок которого рассчитан на три года.

В таблице испанского чемпионата «Валенсия» после 15 туров располагается на 17-й строчке. Последнюю победу в Примере команда одержала в середине октября.

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