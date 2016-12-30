Источник: Пранделли подал в отставку с поста главного тренера «Валенсии»

По данным источника, Пранделли уже ведёт переговоры о расторжении своего контракта с «летучими мышами».



59-летний Пранделли проработал с «Валенсией» три месяца. Он возглавил команду в начале октября, подписав контракт, срок которого рассчитан на три года.



В таблице испанского чемпионата «Валенсия» после 15 туров располагается на 17-й строчке. Последнюю победу в Примере команда одержала в середине октября.