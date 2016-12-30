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30 декабря 2016, 19:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Только одному игроку «МЮ» на данный момент разрешено уйти в аренду в январе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что, за исключением третьего вратаря, клуб пока не собирается отдавать кого-то из своих игроков в аренду во время зимнего трансферного окна.

«На данный момент голкипер Сэм Джонстон является единственным игроком, которому я разрешаю уйти в аренду в январе. Он ещё не сыграл ни одной минуты, а игровая практика ему необходима», — приводит слова Моуринью AFP.

Таким образом, наставник ответил на слухи об уходе из команды зимой на правах аренды игроков, которые не получают достаточно игрового времени. В частности, ранее СМИ сообщали о возможных уходах в аренду нападающих Маркуса Рашфорда и Антони Марсьяля.

Манчестер Юнайтед
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