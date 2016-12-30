Только одному игроку «МЮ» на данный момент разрешено уйти в аренду в январе

«На данный момент голкипер Сэм Джонстон является единственным игроком, которому я разрешаю уйти в аренду в январе. Он ещё не сыграл ни одной минуты, а игровая практика ему необходима», — приводит слова Моуринью AFP.



Таким образом, наставник ответил на слухи об уходе из команды зимой на правах аренды игроков, которые не получают достаточно игрового времени. В частности, ранее СМИ сообщали о возможных уходах в аренду нападающих Маркуса Рашфорда и Антони Марсьяля.