«Наполи» проявляет интерес к Ярмоленко
Интерес к полузащитнику киевского «Динамо» Андрею Ярмоленко проявляет «Наполи». Об этом сообщают итальянские СМИ.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как информирует La Gazzetta dello Sport, в Ярмоленко «Наполи» видит возможного конкурента для испанца Хосе Кальехона. Команду может покинуть Омар
В текущем сезоне 27-летний Андрей Ярмоленко провел 33 матча за «Динамо» и забил девять мячей при пяти голевых передачах.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter