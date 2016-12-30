Зимние трансферы Чельстрёма и Самба в АПЛ — в топ-10 худших по версии Daily Mail
Популярное британское издание Daily Mail составило рейтинг из 10 худших, по их мнению, январских переходов в истории английской
Премьер-лиги.
На 10-й строчке оказалась аренда «Арсенала» у «Спартака» полузащитника Кима Чельстрёма в 2014 году, а переход защитника «Анжи» Кристофера Самба в «Куинз Парк Рейнджерс» за € 14,5 млн в 2013 году занял пятое место в топ-10.
Полностью топ-10 худших зимних трансферов АПЛ по версии Daily Mail выглядит следующим образом:
10. Ким Чельстрём из «Спартака» в «Арсенал» (аренда) — 2014 год;
9.
8. Майкл Рикеттс из «Болтона» в «Мидлсбро» (€ 4 млн) — 2003;
7. Хуан Куадрадо из «Фиорентины» в «Челси» (€ 27,3 млн) — 2015;
6. Афонсо Алвес из «Херенвена» в «Мидлсбро» (€ 14 млн) — 2008;
5. Кристофер Самба из «Анжи» в «Куинз Парк Рейнджерс» (€ 14,5 млн) — 2013;
4. Константинос Митроглу из «Олимпиакоса» в «Фулхэм» (€ 14 млн) — 2014;
3. Савио Нсереко из «Брешии» в «Вест Хэм Юнайтед» (€ 10,5 млн) — 2009;
2. Фернандо Торрес из «Ливерпуля» в «Челси» (€ 58,5 млн) — 2011;
1. Энди Кэрролл из «Ньюкасл Юнайтед» в «Ливерпуль» (€ 41 млн) — 2011.
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