Деулофеу продолжит карьеру в Серии А

По информации источника, игрок «ирисок» пополнит итальянский клуб на правах аренды до конца текущего сезона.

Отметим, что после прихода в «Эвертон» Рональда Кумана, футболист перестал проходить в основу английской команды.

На данный момент 22-летний полузащитник провел во всех турнирах 12 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле.