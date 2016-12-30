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30 декабря 2016, 18:39 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Деулофеу продолжит карьеру в Серии А

Полузащитник «Эвертона» Жерар Делуфеу станет игроком «Милана». Об этом сообщает издание La Repubblica.

По информации источника, игрок «ирисок» пополнит итальянский клуб на правах аренды до конца текущего сезона.

Отметим, что после прихода в «Эвертон» Рональда Кумана, футболист перестал проходить в основу английской команды.

На данный момент 22-летний полузащитник провел во всех турнирах 12 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле.

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