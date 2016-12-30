Матч 19-го тура пройдет 31 декабря в Манчестере. Руни уже пропустил игру «МЮ» с «Сандерлендом» в понедельник из-за травмы бедра, которую он получил на тренировке днем ранее.

«Нет (точных сроков восстановления для Руни), он еще не готов сыграть с “Мидлсбро”, — сказал Моуринью, которого цитирует официальный сайт манкунианцев. — Люк Шоу тренируется без каких-либо ограничений, но я не уверен, что он готов к игре».