Руни точно пропустит матч «МЮ» с «Мидлсбро», футболист все еще травмирован — Моуринью
МОСКВА, 30 дек —
Р-Спорт. Капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни еще не восстановился от повреждения и не поможет клубу в матче чемпионата Англии по футболу с «Мидлсбро», сообщил главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью.
Матч 19-го тура пройдет 31 декабря в Манчестере. Руни уже пропустил игру «МЮ» с «Сандерлендом» в понедельник
«Нет (точных сроков восстановления для Руни), он еще не готов сыграть с “Мидлсбро”, — сказал Моуринью, которого цитирует официальный сайт манкунианцев. — Люк Шоу тренируется без
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