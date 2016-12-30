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30 декабря 2016, 17:54 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Руни точно пропустит матч «МЮ» с «Мидлсбро», футболист все еще травмирован — Моуринью

МОСКВА, 30 дек — Р-Спорт. Капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни еще не восстановился от повреждения и не поможет клубу в матче чемпионата Англии по футболу с «Мидлсбро», сообщил главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

Матч 19-го тура пройдет 31 декабря в Манчестере. Руни уже пропустил игру «МЮ» с «Сандерлендом» в понедельник из-за травмы бедра, которую он получил на тренировке днем ранее.

«Нет (точных сроков восстановления для Руни), он еще не готов сыграть с “Мидлсбро”, — сказал Моуринью, которого цитирует официальный сайт манкунианцев. — Люк Шоу тренируется без каких-либо ограничений, но я не уверен, что он готов к игре».

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