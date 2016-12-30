Ахмедов рассказал, почему принял предложение из Китая

Хавбек подчеркнул, что этот переход также положительно скажется на вызове в сборную Узбекистана.



«У меня были предложения не только из китайской лиги, но и из Европы. Однако, взвесив всё, я решил принять именно это предложение, так как оно было максимально выгодно для “Краснодара”. Я не считаю, что переход в китайский чемпионат — это шаг назад в профессиональном плане, так как сейчас в этом турнире играют ведущие футболисты мира и команды тренируют лучшие тренеры. В частности, я имел разговор с Виллаш-Боашем перед тем, как принять предложение, он описал всё, что происходит в команде, описал мою роль в команде, после этого я принял решение. Мой переход будет хорошим для национальной сборной, поскольку я буду на виду и тренеры будут видеть мою игру.



К сожалению, не успел попрощаться с командой, потому что в начале отпуска я сразу же уехал. Перед подписанием контракта мне позвонил Сергей Галицкий, мы пообщались, пожелали друг другу удачи. Я считаю, что такие люди, как Сергей Николаевич, просто необходимы российскому футболу, он много делает для российского футбола, много о нём думает. Я желаю, чтобы он стал чемпионом России со своей командой, потому что он этого заслужил», — приводит слова Ахмедова ТАСС.