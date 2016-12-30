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30 декабря 2016, 17:11 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

Агент Оздоева подтвердил, что игроком интересуется французский «Сент-Этьен»

Агент полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев подтвердил, что к российскому игроку есть интерес со стороны французского «Сент-Этьена».

«Интерес со стороны «Сент-Этьена» к Магомеду Оздоеву действительно есть, но нет конкретного предложения. Это нормально, профессия футболиста предусматривает подобные разговоры. Сам Оздоев пока не дергается, ведь у него действует соглашение с «Рубином», — приводит слова агента «Чемпионат.com».

Ранее в СМИ сообщалось, что 24-летний Оздоев может перейти в «Локомотив» за €6 млн, передает Rusfootball.info.

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