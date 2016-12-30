Шымкентское затишье. К чему бы такая пауза в «Ордабасы»?
В новом сезоне «Ордабасы» выступит в квалификации Лиги Европы.
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Видимо, что-то случилось...
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Минувший сезон выдался непростым для «Ордабасы». Команда выступала нестабильно и только под занавес чемпионата выправила турнирное положение, заняла четвертое место и вместе с тем завоевала путевку в еврокубки, передает корреспондент Vesti.kz.
Однако на трансферном рынке южане ведут себя слишком скромно. Отметились
По игрокам же полная тишина. При этом клуб не продлил контракт с одним из одаренных и ярких своих воспитанников Еркебуланом Тунгышбаевым, что очень удивительно, ведь
Понятно, что полузащитник молодежной сборной Казахстана без клуба не останется и продолжит выступление в КПЛ. Лишь бы не расслабился. Да вот только трансферная политика «Ордабасы» непонятна. Неужели у клуба большой выбор квалифицированных исполнителей, что можно так легко отпустить своего воспитанника.
Более того, шымкентцы до сих пор не приобрели ни одного игрока. Видимо, разговоры о возможной тренерской рокировке с переходом Бахтияра Байсеитова на руководящую должность в клубе были не беспочвенными. В противном случае по завершении чемпионата в «Ордабасы» оказались бы новые игроки. Тем более что Байсеитов как никто другой умеет уговаривать.
Не исключено, что еще не утвержден бюджет на будущий год. Хотя это не мешает подписывать предварительные контракты с потенциальными новичками.
Параллельно не мешало бы в порядок привести главную арену города, установить,
В общем, «Ордабасы» ожидает непростой год. Усиления требуют многие позиции, в том числе вратарская. В то же время следует избавляться от возрастных игроков, которые уже не способны помочь клубу. Лучше на их места наигрывать молодежь, у нее уж точно глаза горят. И только бы не опростоволосились в Европе, болельщики этого не заслужили!
Добавим, что сезон 2016 года «Ордабасы» под руководством Бахтияра Байсеитова завершил на четвертом месте. За трансферными новостями можно следить в «Таблице переходов КПЛ».
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