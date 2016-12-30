Шымкентское затишье. К чему бы такая пауза в «Ордабасы»?

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Минувший сезон выдался непростым для «Ордабасы». Команда выступала нестабильно и только под занавес чемпионата выправила турнирное положение, заняла четвертое место и вместе с тем завоевала путевку в еврокубки, передает корреспондент Vesti.kz.

Однако на трансферном рынке южане ведут себя слишком скромно. Отметились всего-то приглашением в тренерский штаб талантливого казахстанского специалиста Андрея Ферапонтова.

По игрокам же полная тишина. При этом клуб не продлил контракт с одним из одаренных и ярких своих воспитанников Еркебуланом Тунгышбаевым, что очень удивительно, ведь футболист-то играющий и перспективный. В основном составе дебютировал в 2014 году, в этом же сезоне был признан открытием сезона. И по праву удостаивался такого признания, так как играя на позиции лимитчика не тушевался, показывая весьма добротную игру. Провел 21 матч, забил гол и отдал результативную передачу. В 2015 году и вовсе играл регулярно — 31 матч в премьер-лиге, семь голов и четыре голевых паса. В последнем чемпионате также был одним из ключевых игроков — 28 игр, три гола и четыре результативные передачи.

Понятно, что полузащитник молодежной сборной Казахстана без клуба не останется и продолжит выступление в КПЛ. Лишь бы не расслабился. Да вот только трансферная политика «Ордабасы» непонятна. Неужели у клуба большой выбор квалифицированных исполнителей, что можно так легко отпустить своего воспитанника.

Более того, шымкентцы до сих пор не приобрели ни одного игрока. Видимо, разговоры о возможной тренерской рокировке с переходом Бахтияра Байсеитова на руководящую должность в клубе были не беспочвенными. В противном случае по завершении чемпионата в «Ордабасы» оказались бы новые игроки. Тем более что Байсеитов как никто другой умеет уговаривать.

Не исключено, что еще не утвержден бюджет на будущий год. Хотя это не мешает подписывать предварительные контракты с потенциальными новичками. Как-никак команде выступать в квалификации Лиги Европы-2017 и бюджет по определению не может быть сверстан ниже предыдущего. Поэтому какие-то наработки по трансферным вопросам должны вестись. Во всяком случае во избежании провала в еврокубковой отборочной стадии, как это было в последние два года. Не секрет, что для успешного выступления необходимы качественные исполнители, а не сдувшиеся и зазнавшиеся футболисты.

Параллельно не мешало бы в порядок привести главную арену города, установить, наконец-то, нормальное искусственное освещение и застелить новый газон, чтобы не позориться перед гостями из Европы. Да и кому нужен футбол в 40-градусную жару? Высокопоставленные лица сидят-то в VIP-ложе, а вот болельщики из год в год мучаются под пеклом солнца.

В общем, «Ордабасы» ожидает непростой год. Усиления требуют многие позиции, в том числе вратарская. В то же время следует избавляться от возрастных игроков, которые уже не способны помочь клубу. Лучше на их места наигрывать молодежь, у нее уж точно глаза горят. И только бы не опростоволосились в Европе, болельщики этого не заслужили!

Добавим, что сезон 2016 года «Ордабасы» под руководством Бахтияра Байсеитова завершил на четвертом месте. За трансферными новостями можно следить в «Таблице переходов КПЛ».