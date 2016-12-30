«Барселона» предложила Срне контракт на полтора года
«Барселона» сделала официальное предложение капитану донецкого «Шахтера» Дарио Срне, сообщает Mundo Deportivo.
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На руках у хорвата контракт на 1,5 года. Каталонский клуб ждет его решения до начала января. Игрок в случае перехода в «Барселону» потеряет в зарплате. Кроме того, Срна должен будет разорвать действующее соглашение с «Шахтером».
Ранее президент донецкого клуба Ринат Ахметов заявил, что согласится расторгнуть договор, если Срна решит уйти из клуба. Хорват выступает за «горняков» с 2003 года. За это время он провел 513 матчей в составе команды, в которых забил 49 мячей.
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