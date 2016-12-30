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30 декабря 2016, 12:30 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» нацелилась на защитника «Ред Булл Зальцбург» Юпамекано

Тренерский штаб «Барселоны» проявляет повышенный интерес к защитнику австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург» Деотшанкюлю Юпамекано, сообщает Mundo Deportivo.

Каталонский клуб уже некоторое время собирает информацию об этом 18-летнем футболисте и будет продолжать внимательно следить за его игрой. В испанском гранде считают, что Юпамекано может стать новым Самуэлем Юмтити. Однако «Барселона» может столкнуться с некоторыми сложностями, так как к игроку проявляет интерес и туринский «Ювентус».

По итогам 20 туров чемпионата Австрии Юпамекано сыграл в 15 матчах, не отметившись голами и результативными передачами.

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