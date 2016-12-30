«Барселона» нацелилась на защитника «Ред Булл Зальцбург» Юпамекано

Каталонский клуб уже некоторое время собирает информацию об этом 18-летнем футболисте и будет продолжать внимательно следить за его игрой. В испанском гранде считают, что Юпамекано может стать новым Самуэлем Юмтити. Однако «Барселона» может столкнуться с некоторыми сложностями, так как к игроку проявляет интерес и туринский «Ювентус».



По итогам 20 туров чемпионата Австрии Юпамекано сыграл в 15 матчах, не отметившись голами и результативными передачами.