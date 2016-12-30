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30 декабря 2016, 11:17 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Тобол» продали за 23,9 миллиона тенге

Костанайский футбольный клуб «Тобол» реализован с электронных торгов, проведенных на понижение цены, 29 декабря, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Костанайское облуправление финансов.

<span class=error>Костанайский</span> футбольный клуб Тобол реализован с электронных торгов проведенных на понижение цены 29 декабря передает корреспондент <span class=error>МИА</span> Казинформ со ссылкой на <span class=error>Костанайское</span> <span class=error>облуправление</span> финансов. Увеличить
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По словам руководителя отдела приватизации и приватизационного контроля этого ведомства Любовь Казорина, государственая доля в ФК «Тобол» продана за 23 млн 978 тыс. тенге, тогда как стартовая цена составляла 95 млн 915 тыс. тенге. Первоначальные торги не состоялись по причине отсутствия покупателя. Впоследствии, как сообщалось ранее, повторные торги были отложены в связи с внесением в документацию изменений, позволяющих приобретателю клуба осуществить покупку в рассрочку.

По словам Казориной, пока неясно, воспользуется ли покупатель клуба этой преференцией, потому что по закону договор о покупке государственной доли будет заключен спустя 10 дней после торгов.

Кто именно стал покупателем, пока не сообщается. Известно лишь, что он резидент Казахстана.

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