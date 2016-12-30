В «Ювентусе» не хотят перехода Дибалы в «Реал» и настроены оптимистично

Согласно информации источника, переговоры продвигаются успешно, и в итальянском гранде надеются не допустить переход футболиста сборной Аргентиты в мадридский «Реал». Дибале предлагают зарплату в размере € 5 млн в год.



Ранее сообщалось, что «Реал» в летнее трансферное окно планирует приобрести Дибалу, в результате чего футболист приостановил переговоры со «старой синьорой».



Действующий контракт Дибалы с бьянконери в силе до лета 2020 года.