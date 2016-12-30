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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28303327/
30 декабря 2016, 10:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В «Ювентусе» не хотят перехода Дибалы в «Реал» и настроены оптимистично

Руководство туринского «Ювентуса» продолжает вести переговоры с нападающим команды Пауло Дибалой относительно продления контракта игрока, утверждает Corriere dello Sport.

Согласно информации источника, переговоры продвигаются успешно, и в итальянском гранде надеются не допустить переход футболиста сборной Аргентиты в мадридский «Реал». Дибале предлагают зарплату в размере € 5 млн в год.

Ранее сообщалось, что «Реал» в летнее трансферное окно планирует приобрести Дибалу, в результате чего футболист приостановил переговоры со «старой синьорой».

Действующий контракт Дибалы с бьянконери в силе до лета 2020 года.

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