Юрий Кендыш: Была игра-катастрофа в этом сезоне — против «Витебска»
Полузащитник БАТЭ Юрий Кендыш в интервью корреспонденту Pressball.by Сергею Синкевичу рассказал про прошедший сезон.
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Видимо, что-то случилось...
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— Ты провел в этом году много матчей от звонка до звонка. Как это сказалось на тебе физически и психологически?
— Играю в таком темпе не первый год и чувствую себя отлично во всех планах. Мне по душе, когда все время играешь. Но была
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