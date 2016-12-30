— Ты провел в этом году много матчей от звонка до звонка. Как это сказалось на тебе физически и психологически?

— Играю в таком темпе не первый год и чувствую себя отлично во всех планах. Мне по душе, когда все время играешь. Но была игра-катастрофа в этом сезоне — против «Витебска». Шла предыгровая разминка. Я пробежал два круга и понял, что по пояс ничего не чувствую. Повернулся к Мише Гордейчуку — та же проблема. Накануне мы с ним провели два матча за сборную против Болгарии и Греции. Как итог, провалил ту игру — не хватило движения, а команда проиграла 1:2.