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30 декабря 2016, 10:38 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Юрий Кендыш: Была игра-катастрофа в этом сезоне — против «Витебска»

Полузащитник БАТЭ Юрий Кендыш в интервью корреспонденту Pressball.by Сергею Синкевичу рассказал про прошедший сезон.

Полузащитник <span class=error>БАТЭ</span> Юрий <span class=error>Кендыш</span> в интервью корреспонденту Pressball.by Сергею Синкевичу рассказал про прошедший сезон. Увеличить
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— Ты провел в этом году много матчей от звонка до звонка. Как это сказалось на тебе физически и психологически?

— Играю в таком темпе не первый год и чувствую себя отлично во всех планах. Мне по душе, когда все время играешь. Но была игра-катастрофа в этом сезоне — против «Витебска». Шла предыгровая разминка. Я пробежал два круга и понял, что по пояс ничего не чувствую. Повернулся к Мише Гордейчуку — та же проблема. Накануне мы с ним провели два матча за сборную против Болгарии и Греции. Как итог, провалил ту игру — не хватило движения, а команда проиграла 1:2.

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