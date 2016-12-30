«Барселона» нацелилась на полузащитника «Боруссии» Д Вайгля

Согласно информации источника, в каталонском клубе очень высоко оценивают игровые качества этого футболиста и считают, что в будущем он мог бы с успехом заменить хавбека сборной Испании Серхио Бускетса.



Между тем руководство и тренерский штаб немецкого клуба не собираются расставаться со своим футболистом. Недавно контракт с Вайглем был продлён до лета 2021 года.



По итогам 16 туров чемпионата Германии Вайгль сыграл в 15 матчах, не отметившись голами и результативными передачами.