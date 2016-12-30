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30 декабря 2016, 10:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бартра: Обамейянгу советую не переходить в «Реал»

Бывший защитник «Барселоны» Марк Бартра, защищающий ныне цвета дортмундской «Боруссии», признался, что отговаривает нападающего немецкой команды Пьера-Эмерика Обамейянга от идеи перехода в мадридский «Реал».

Габонский футболист уже неоднократно говорил, что в будущем хотел бы продолжить карьеру в «Королевском клубе».

«Обамейянгу я советую не переходить в “Реал”. У этого футболиста есть всё: он обладает отличным дриблингом, физической подготовкой и поставленным ударом», — приводит слова Бартры Marca.

Руководство «Боруссии» в свою очередь не хотело бы расставаться со своим игроком.

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