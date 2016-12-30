Бартра: Обамейянгу советую не переходить в «Реал»

Габонский футболист уже неоднократно говорил, что в будущем хотел бы продолжить карьеру в «Королевском клубе».



«Обамейянгу я советую не переходить в “Реал”. У этого футболиста есть всё: он обладает отличным дриблингом, физической подготовкой и поставленным ударом», — приводит слова Бартры Marca.



Руководство «Боруссии» в свою очередь не хотело бы расставаться со своим игроком.