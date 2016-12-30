Билич: У «Вест Хэма» нет никаких шансов заполучить Рашфорда в январе

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» в январе попытается арендовать Рашфорда у «МЮ».



«Рашфорд — очень ценный игрок для “Манчестер Юнайтед”. У нас нет никаких шансов заполучить его в январе. “МЮ” принимает участие сразу в четырёх турнирах, Рашфорд проводит на поле своё время. Так что его переход нереален», — приводит слова Билича Goal.



В текущем сезоне Рашфорд провёл 14 матчей в АПЛ (8 — в основном составе) и забил 3 гола.