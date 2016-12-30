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30 декабря 2016, 10:02 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Билич: У «Вест Хэма» нет никаких шансов заполучить Рашфорда в январе

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич считает, что клуб не имеет шансов заполучить нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда во время зимнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» в январе попытается арендовать Рашфорда у «МЮ».

«Рашфорд — очень ценный игрок для “Манчестер Юнайтед”. У нас нет никаких шансов заполучить его в январе. “МЮ” принимает участие сразу в четырёх турнирах, Рашфорд проводит на поле своё время. Так что его переход нереален», — приводит слова Билича Goal.

В текущем сезоне Рашфорд провёл 14 матчей в АПЛ (8 — в основном составе) и забил 3 гола.

Вест Хэм Юнайтед
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