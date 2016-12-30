Билич: У «Вест Хэма» нет никаких шансов заполучить Рашфорда в январе
Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич считает, что клуб не имеет шансов заполучить нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда во время зимнего трансферного окна.
Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» в январе попытается арендовать Рашфорда у «МЮ».
«Рашфорд — очень ценный игрок для “Манчестер Юнайтед”. У нас нет никаких шансов заполучить его в январе. “МЮ” принимает участие сразу в четырёх турнирах, Рашфорд проводит на поле своё время. Так что его переход нереален», — приводит слова Билича Goal.
В текущем сезоне Рашфорд провёл 14 матчей в АПЛ (8 — в основном составе) и забил 3 гола.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter