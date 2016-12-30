Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28302436/
30 декабря 2016, 9:59 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Тоттенхэм» нацелился на Иско

«Тоттенхэм» проявляет интерес к полузащитнику «Реала» Иско, сообщает Daily Mirror.

Переход может состояться уже в зимнее трансферное окно. В ближайшее время стороны начнут переговоры. Подробности возможной сделки пока не сообщаются. Сам хавбек не против покинуть мадридский клуб. Футболист не доволен количеством игровой практики под руководством главного тренера команды Зинедина Зидана. В этом сезоне Иско провел в составе «Реала» 16 матчей, забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи.

Тоттенхэм Хотспур
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
27 декабря

"Зенит" готовит трансфер века

Супергол Мхитаряна. Его должен увидеть каждый!

ЦСКА нашел нового Мусу