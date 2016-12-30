«Тоттенхэм» нацелился на Иско

Переход может состояться уже в зимнее трансферное окно. В ближайшее время стороны начнут переговоры. Подробности возможной сделки пока не сообщаются. Сам хавбек не против покинуть мадридский клуб. Футболист не доволен количеством игровой практики под руководством главного тренера команды Зинедина Зидана. В этом сезоне Иско провел в составе «Реала» 16 матчей, забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи.