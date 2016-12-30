Клопп: Гвардиола мог выбрать более простую работу, но предпочёл «Ман Сити» и АПЛ

Клопп подчеркнул, что экс-наставник «Барселоны» и «Баварии» мог выбрать другой чемпионат, где было бы проще добиться успеха, однако Пеп предпочёл работать в Англии.



«Он мог выбрать более простую работу в менее сложных чемпионатах, однако он предпочёл возглавить “Ман Сити” и работать в АПЛ. Он хотел этого и полностью отдавал себе отчёт в том, что делает. У Гвардиолы были великолепные игроки в “Барселоне” и “Баварии”, однако именно он поставил им ту игру, которую они показывали. Теперь любому новому тренеру “Барсы” будут говорить: “Кстати, помните, мы играем, как учил Гвардиола”. Это наибольшее влияние тренера из всех возможных.



Гвардиола — фантастический менеджер. Он имеет четкую философию, а это очень хорошо. Тренер должен уметь адаптироваться к своим игрокам, и это у Пепа получается», — приводит слова Клоппа The Guardian.