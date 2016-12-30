Клопп: Гвардиола мог выбрать более простую работу, но предпочёл «Ман Сити» и АПЛ
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 19-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» похвалил работу наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы.
Клопп подчеркнул, что
«Он мог выбрать более простую работу в менее сложных чемпионатах, однако он предпочёл возглавить “Ман Сити” и работать в АПЛ. Он хотел этого и полностью отдавал себе отчёт в том, что делает. У Гвардиолы были великолепные игроки в “Барселоне” и “Баварии”, однако именно он поставил им ту игру, которую они показывали. Теперь любому новому тренеру “Барсы” будут говорить: “Кстати, помните, мы играем, как учил Гвардиола”. Это наибольшее влияние тренера из всех возможных.
Гвардиола — фантастический менеджер. Он имеет четкую философию, а это очень хорошо. Тренер должен уметь адаптироваться к своим игрокам, и это у Пепа получается», — приводит слова Клоппа The Guardian.
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