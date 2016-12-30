Юрий Кендыш: я вырос в небогатой семье, для нас Новый год не был праздником из разряда "Вау!"

Судя по тому, как ты провел сезон-2016, в прошедшую новогоднюю ночь под бой курантов, небось, загадывал стать игроком основы БАТЭ и попасть в сборную.

Только мечтал о подобном. Как раз в конце 2015-го в одном из интервью говорил, что могу Новый год встретить в новой команде. Но тогда даже не подозревал, что это будет БАТЭ. Переход оказался в определенной мере спонтанным: никто меня не вел несколько месяцев, никаких слухов, все случилось в одно мгновение. И я нисколько об этом не жалею.



А вообще, на днях с женой обсуждали завершающийся год и пришли к выводу, что я до конца не осознаю всего, что сейчас со мной происходит. Многое сваливалось как снег на голову. Стечение обстоятельств, помощь Бога или кропотливый труд — мне пока трудно ответить, за счет чего добился прогресса. Понимаю лишь одно: есть к чему стремиться, и нет времени почивать на лаврах.

При переходе в БАТЭ ты наверняка ставил перед собой определенные цели…

Главное, на что настраивался, — стать игроком основы. При подписании контракта свои намерения озвучивал и Анатолию Анатольевичу Капскому, и Александру Владимировичу Ермаковичу. Предыдущие два сезона до БАТЭ — в «Тракае» и «Жальгирисе» — я был безоговорочно игроком основного состава, что придало мне уверенности в собственных силах, выработало некий стержень. Он не позволяет мне сейчас довольствоваться малым. Хочется доказать и себе, и окружающим, что могу играть еще лучше. Пожалуй, именно литовский легионерский опыт помог мне выйти на новый уровень, перезапустить карьеру.



Что касается результативности, то несколько не дотянул до прошлогоднего показателя за «Жальгирис», в составе которого забил 6 голов. Впрочем, тому есть и веские причины. В Литве серьезно выделялся своими габаритами на фоне соперников, что давало мне фору при розыгрыше «стандартов». В Беларуси этой форы не было, да и соперники оказались в целом более мастеровитые.

Со стороны показалось, что адаптация к требованиям тренерского штаба БАТЭ прошла очень гладко.

Так и было. Во многом потому, что требования практически не отличались от литовских. Мои функции на поле оказались идентичны тем, что выполнял в «Жальгирисе». Да, есть нюансы, на которые в Борисове просят обращать больше внимания, но суть примерно та же.

Что из задуманного не удалось воплотить в жизнь в этом году?

Безусловно, главное разочарование — непопадание в группу Лиги чемпионов. Когда поступило предложение от БАТЭ, сразу загорелся возможностью сыграть именно в главном европейском клубном турнире. Но в этом году мы не заслужили футбольный праздник, и это хорошая проверка команды на излом.

Наверняка ты уже не раз проанализировал игры квалификации. Что не получилось?

После первого матча с «Дандолком» никто и предположить не мог, что все для нас закончится провалом. Дома мы должны были побеждать с более крупным счетом, соперник создал всего один момент. Даже мысли не было, что игра на выезде закончится поражением 0:3. Понятно, что где-то на подсознательном уровне мы понимали, что сильнее и должны проходить дальше, но это не переливалось в самоуверенность или самоуспокоенность. Тем не менее, в итоге сыграли намного хуже, чем в домашнем матче, а у соперника залетело буквально все. Если бы у нас была такая же реализация в матче на «Борисов-Арене»….

Возможно, злую шутку сыграл фактор соперника, которого БАТЭ уже проходил годом ранее?

Я в тех играх не принимал участия, поэтому для меня этот соперник был абсолютно неизвестен. Да и не понимаю, как на матчи Лиги чемпионов можно не настроиться? Это же абсолютно другой уровень, другая атмосфера, другое количество болельщиков на трибунах. В таких играх собранность не на сто процентов, а на двести. Ты чувствуешь каждый волосок на голове. По крайней мере, у меня так.

Ты зачастую делаешь акцент на оборонительных действиях, забывая об атаке. Порой кажется, что это не всегда оправданно.

Есть такое. Я тяготею к обороне — больше удовольствия получаю от отбора, чем от результативной передачи или гола. Понимаю, что это, возможно, и неправильно. И тренерский штаб просит чаще подключаться к атакам. Когда-то получается, когда-то не очень. В некоторых матчах приходится строить свои действия, отталкиваясь от соперника: например, если в конкретный день он лучше готов физически, выглядит свежее. Это нужно учитывать.

Ты провел в этом году много матчей от звонка до звонка. Как это сказалось на тебе физически и психологически?

Играю в таком темпе не первый год и чувствую себя отлично во всех планах. Мне по душе, когда все время играешь. Но была игра-катастрофа в этом сезоне — против «Витебска». Шла предыгровая разминка. Я пробежал два круга и понял, что по пояс ничего не чувствую. Повернулся к Мише Гордейчуку — та же проблема. Накануне мы с ним провели два матча за сборную против Болгарии и Греции. Как итог, провалил ту игру — не хватило движения, а команда проиграла 1:3.

Кстати, о сборной. Неожиданный дебют у тебя получился.

Большое спасибо за доверие Александру Хацкевичу. В национальной команде на моей позиции играют Стас Драгун («Динамо» Москва), Иван Маевский («Анжи»), Никита Корзун («Динамо» Киев)… И вдруг в команде оказывается какой-то Кендыш, который раньше играл где-то в Литве. Но я приехал в сборную с весьма серьезными намерениями — доказать свою состоятельность, показать, что я не хуже других.



Требования в сборной, к слову, еще выше, чем в БАТЭ. Александр Николаевич на тренировках часто за руку меня водил и показывал, как и где я должен играть. Для меня это было небольшим шоком, потому что до этого тебя 20 лет учат, условно, страховать диагональ и играть близко к сопернику, а здесь в такой ситуации требуют играть в десяти метрах от соперника.

В свете твоего дебюта в сборной именно под руководством Хацкевича, наверное, особенно остро воспринял его отставку?

Да, это действительно так. Вроде, сначала в интернете появилась информация о продлении сотрудничества, и тренеру дают возможность работать дальше. А через некоторое время стало известно, что контракт разрывают. Я получил вызов в сборную при Хацкевиче, поэтому несколько расстроила эта новость. Но буду работать дальше, чтобы и при новом наставнике место в главной команде страны не потерять.

ВЫБОР ЮРИЯ КЕНДЫША



— Роналду или Месси? Роналду

— Чемпионат Англии или Испании? Англии

— Муринью или Гвардьола? Муринью

— Зима или лето? Зима

— iOS или Android? iOS.

Итоги года мы подвели, теперь давай поговорим о празднике, который уже на подходе.

На самом деле это лишь один из многих праздников. И если бы не жена, которая его очень ждет, я бы, наверное, и не отмечал. А так обязательно соберемся в кругу близких, посмотрим салют.



Я вырос в небогатой семье, для нас этот праздник не был «Вау!». По возможности, конечно, все лучшее выставляли на стол. Салат с крабовыми палочками обязательно. Но мы с братом не требовали от родителей чего-то сверхъестественного. Понимали, что они нам отдают максимум возможного, и не ждали «пир на весь мир», дорогих подарков. Хотя под елку, конечно, заглядывали.

И что там находили?

Я, кстати, довольно долго верил в Деда Мороза. И однажды очень захотел пластиковое баскетбольное кольцо, которое вешается в квартире на дверь или стену. Это просто «бомба»! До этого мы с отцом делали самодельные из дерева, сеточку придумывали. И вдруг в продаже появились эти кольца. Как сейчас помню, в ларьках, которых сейчас в Минске не встретишь, продавали. Но самое интересное, я никому не говорил о своем желании. Был уже в таком возрасте, что и не ждал особо подарка. Но папа в новогоднюю ночь заходит ко мне и говорит: «А что там под елкой лежит?» Когда я увидел там этот щит с кольцом, моей радости не было предела. Что-то нереальное!

Опиши, каким в идеале тебе видится 31 декабря.

Знаешь, хочется атмосферы как в фильмах, когда все частные дома украшены, возле них стоят наряженные елки. Думал, может, что-то такое можно встретить в Карпатах. Спускаешься с горы на лыжах, а вокруг эти украшенные домики, люди веселятся. В этом году не получится там отдохнуть, но мечта остается.



Вообще, Новый год не представляю себе без елки. Раньше предпочтения отдавал натуральным деревьям, но сейчас более рационально подхожу к этому вопросу — купили искусственную. Еще обязательно в этот день на столе должны быть мандарины— моя слабость. Могу купить пакет и тут же съесть. Ну и салат из крабовых палочек — без него тоже никуда. Кстати, шампанское я бы в этот список не включил, можно и с компотом встретить праздник.

Подарки уже прикупил?

Больше скажу, даже подарил :) В первую очередь жене — это моя надежная половинка. Хочется, чтобы ее желания всегда исполнялись. В этом году подарил Наташе iPhone 7, и это стало для нее приятной неожиданностью.

Скажи, а каково это, когда жена тоже спортсменка, хоть и в прошлом уже.

Она ее в себе уже убила. Когда только начинались наши отношения, мы оба решили, что она всегда будет со мной и пожертвует своей карьерой. Но при этом все мои успехи в футболе мы делим поровну. Ее заслуга в этом не меньше, чем моя. Наташа на матчи приходит не просто похлопать, но и внимательно следить за моими действиями на поле. После игры мы с ней можем обсудить любой момент. Кроме того, всегда может поддержать после неудачных матчей, что для меня очень важно. Вообще, мнения брата, отца и жены — те, которым я доверяю больше всего.

Давай представим себе такую ситуацию в новогоднюю ночь: ты стал настоящим Дедом Морозом…

Ох, я бы постарался ответить подарками на все письма детей. В первую очередь тех, кто остался без родителей. Им в такую ночь больше всего хочется волшебства. И если я уж настоящий волшебник, то решил бы вообще все проблемы, с которыми ко мне бы обратились.

И напоследок хочется услышать новогоднюю речь от Юрия Кендыша!

Мне всегда будет мало болельщиков на трибунах. Футбол в Беларуси в последнее время чахнет. Но мы стараемся играть красиво, много забивать, привлекать болельщиков на стадионы. В этом году на «Борисов-Арене» мы показывали очень результативный футбол. Хочется, чтобы это приносило свои плоды, и футбол в Беларуси стал таким же праздником как в Англии. Когда-то стадион «Динамо» собирал полные трибуны. Надеюсь, что уже совсем скоро болельщиков снова потянет на футбол, а стадионы будут собирать аншлаги.



Ну, а я буду двигаться вперед. Мне 26 лет, время для прогресса еще есть. Я получаю огромное удовольствие от футбола. Главное, чтобы это чувство никуда не ушло.

Сергей СИНКЕВИЧ, Александр ШИЧКО (фото)