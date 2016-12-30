Феррейра: В следующие 10 лет у «Шахтера» не будет проблем с вратарями

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Тренер вратарей «Шахтера» Антонио Феррейра рассказал о ситуации с вратарями в донецком клубе.

— По моему мнению, в мире есть четыре лучших вратаря. Все они играют в «Шахтере».

Сейчас Пятову 32 года, Антону — 28. Это опытные голкиперы. Шеве — 23. Он молодой, но у него достаточно опыта. Кудрику всего 20 лет. Он еще очень молод. Могу сказать, что следующие 10 лет у «Шахтера» не будет проблем с позицией вратаря.

Чем больше вратарь играет, тем увереннее себя чувствует, лучше понимает игру команды и своих партнеров. Игра Антона и Шевы имеет мелкие ошибки. Они возникают из-за того, что эти голкиперы мало выходят на поле. Конечно, для этих ребят лучше больше играть, но гораздо важнее, что лучше для команды.

Я работаю с четырьмя вратарями, но играет только один. Как правило, на этой позиции не делают замен во время матча. Клуб платит мне за то, что я озвучиваю игрокам больше негативных решений, чем положительных. Перед матчем я лишь одному голкиперу говорю: «Ты будешь играть». А еще трем мне нужно сказать: «Ты не играешь». Получается, что большую часть времени я говорю негативные вещи. Очень важно, чтобы они звучали корректно, — сказал Феррейра в интервью gazeta.ua.