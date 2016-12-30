Пику: Не отказался бы вернуться в Бразилию

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Защитник «Днепра» Андерсон Пику сообщил, что был бы не против вернуться в Бразилию уже зимой, несмотря на контракт с украинским клубом, который действует до лета 2017-го года.

— Мне говорили, что есть интерес со стороны «Интернасьонала», но это остается на уровне слухов, потому что к моим представителям никто не обращался. Никаких конкретных разговоров со мной по этому поводу не было. Если предложение поступит, буду рад его принять.

Я бы не отказался вернуться в Бразилию, там я буду рядом со своей семьей. «Интернасьонал» остается великим клубом даже несмотря на то, что играет в Серии В, — приводит слова Пику correiodopovo.com.br.