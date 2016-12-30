«Думаю, что Роналдо был лучшим. Для меня он олицетворение футбола. Всё, что он делал, вызывало восхищение — его бег, его дриблинг… Роналдо был настоящим. Он родился для того, чтобы быть тем, кем был. Это не результат тренировок, таким футболистом не становятся, им рождаются. Он уникален.



С Роналдиньо мы вместе играли в “Милане”, но это были не лучшие дни его карьеры. Однако мне нравилось играть вместе с ним, он носился по полю, шёл в дриблинг и при желании мог сделать детей из своих соперников.



Если говорить о Криштиану Роналду, то мы не играли вместе с ним. Но это другой тип игрока. Его нынешний уровень игры — результат упорных тренировок, а не природного таланта», — приводит слова Ибрагимовича ESPN.