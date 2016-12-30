Конте заинтересован в переходе Льоренте из «Суонси» в «Челси»

По информации издания, главный тренер лондонской команды Антонио Конте сообщил владельцу клуба Роману Абрамовичу о желании приобрести 31-летнего испанского форварда. Льоренте уже работал под руководством Конте в «Ювентусе» с 2013 по 2014 год.



Фернандо Льоренте перебрался в «Суонси» из «Севильи» прошлым летом. В 15 матчах нынешнего сезона английской Премьер-лиги он забил за клуб шесть голов.