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30 декабря 2016, 1:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Конте заинтересован в переходе Льоренте из «Суонси» в «Челси»

Нападающий «Суонси Сити» Фернандо Льоренте может продолжить карьеру в «Челси», сообщает AS.

По информации издания, главный тренер лондонской команды Антонио Конте сообщил владельцу клуба Роману Абрамовичу о желании приобрести 31-летнего испанского форварда. Льоренте уже работал под руководством Конте в «Ювентусе» с 2013 по 2014 год.

Фернандо Льоренте перебрался в «Суонси» из «Севильи» прошлым летом. В 15 матчах нынешнего сезона английской Премьер-лиги он забил за клуб шесть голов.

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