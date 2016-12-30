Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28301821/
30 декабря 2016, 0:59 | Футбол: Зарубежный | Comments.ua

«Барселона» направила предложение капитану «Шахтера» и ждет его ответа

Многолетний капитан и лидер донецкого Шахтера Дарио Срна должен в ближайшее время принять решение относительно своего будущего.

Многолетний капитан и лидер донецкого Шахтера <span class=error>Дарио</span> <span class=error>Срна</span> должен в ближайшее время принять решение относительно своего будущего. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Каталонцы уже давно ищут замену правому защитнику клуба Алейшу Видалю, который с момента своего переезда из Севильи так и не сумел впечатлить тренерский штаб блаугранас.

В последнее время в СМИ все больше появляется информации касательно потенциального перехода в состав сине-гранатовых капитана донецкой команды Дарио Срны.

Недавно испанская пресса писала, что в лице Дарио Срны Барселона видит краткосрочное решение проблемной позиции правого защитника.

Как сообщает Mundo, речь идет о контракте на полтора года.

При этом говорится, что предложение Барселоны не является слишком привлекательным с финансовой точки зрения, так что в случае утвердительного ответа Дарио пойдет на значительное уменьшение заработной платы.

Еще одним обязательным пунктом Барсы остается переход лидера Шахтера в статусе свободного агента.

В данном сезоне 34-летний правый защитник провел за оранжево-черных 21 матч во всех турнирах, отметился 1 точным ударом и совершил 8 голевых передач.

Шахтер Д
Новости Матчи Состав Статистика
Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
29 декабря

Медики разработали вакцину для уничтожения рака за 10 дней

Как не поправиться во время новогодних застолий, рассказали диетологи

Медики рассказали, как защитить ребенка от астмы