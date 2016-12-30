«Барселона» направила предложение капитану «Шахтера» и ждет его ответа
Многолетний капитан и лидер донецкого Шахтера Дарио Срна должен в ближайшее время принять решение относительно своего будущего.
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Видимо, что-то случилось...
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Каталонцы уже давно ищут замену правому защитнику клуба Алейшу Видалю, который с момента своего переезда из Севильи так и не сумел впечатлить тренерский штаб блаугранас.
В последнее время в СМИ все больше появляется информации касательно потенциального перехода в состав
Недавно испанская пресса писала, что в лице Дарио Срны Барселона видит краткосрочное решение проблемной позиции правого защитника.
Как сообщает Mundo, речь идет о контракте на полтора года.
При этом говорится, что предложение Барселоны не является слишком привлекательным с финансовой точки зрения, так что в случае утвердительного ответа Дарио пойдет на значительное уменьшение заработной платы.
Еще одним обязательным пунктом Барсы остается переход лидера Шахтера в статусе свободного агента.
В данном сезоне 34-летний правый защитник провел за
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