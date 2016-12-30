«Барселона» направила предложение капитану «Шахтера» и ждет его ответа

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Каталонцы уже давно ищут замену правому защитнику клуба Алейшу Видалю, который с момента своего переезда из Севильи так и не сумел впечатлить тренерский штаб блаугранас.

В последнее время в СМИ все больше появляется информации касательно потенциального перехода в состав сине-гранатовых капитана донецкой команды Дарио Срны.

Недавно испанская пресса писала, что в лице Дарио Срны Барселона видит краткосрочное решение проблемной позиции правого защитника.

Как сообщает Mundo, речь идет о контракте на полтора года.

При этом говорится, что предложение Барселоны не является слишком привлекательным с финансовой точки зрения, так что в случае утвердительного ответа Дарио пойдет на значительное уменьшение заработной платы.

Еще одним обязательным пунктом Барсы остается переход лидера Шахтера в статусе свободного агента.