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30 декабря 2016, 0:56 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: Клуб из Китая предложил Криштиану Роналду контракт на €150 млн в год

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Китайский клуб предложил нападающему испанского футбольного клуба «Реал» Криштиану Роналду контракт с зарплатой 150 миллионов евро в год. Об этом сообщает портал Goal.com со ссылкой на агента игрока Жорже Мендеша.

Отмечается что клуб название которого не разглашается предложил Реалу за 31-летнего португальца €300 млн. Увеличить
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Отмечается, что клуб, название которого не разглашается, предложил «Реалу» за 31-летнего португальца 300 миллионов евро. О том, на какой стадии находятся переговоры, не сообщается.

«Реал» приобрел Роналду в 2009 году у английского «Манчестер Юнайтед» за рекордные на тот момент 80 млн фунтов стерлингов. В составе мадридского клуба португалец два раза выигрывал Лигу чемпионов и Кубок Испании. Также вместе с «Реалом» он выигрывал чемпионат Испании, Суперкубок УЕФА, Суперкубок страны и клубный чемпионат мира. Четыре раза португалец становился обладателем «Золотого мяча».

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