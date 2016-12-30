СМИ: Клуб из Китая предложил Криштиану Роналду контракт на €150 млн в год

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Отмечается, что клуб, название которого не разглашается, предложил «Реалу» за 31-летнего португальца 300 миллионов евро. О том, на какой стадии находятся переговоры, не сообщается.

«Реал» приобрел Роналду в 2009 году у английского «Манчестер Юнайтед» за рекордные на тот момент 80 млн фунтов стерлингов. В составе мадридского клуба португалец два раза выигрывал Лигу чемпионов и Кубок Испании. Также вместе с «Реалом» он выигрывал чемпионат Испании, Суперкубок УЕФА, Суперкубок страны и клубный чемпионат мира. Четыре раза португалец становился обладателем «Золотого мяча».