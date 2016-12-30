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30 декабря 2016, 0:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Китайский клуб предложил за Роналду € 300 млн, а игроку — более € 100 млн в год

Жорже Мендеш, агент нападающего «Реала» Криштиану Роналду, заявил, что клуб из Китая предложил за португальского футболиста € 300 млн, а самому 31-летнему игроку более € 100 млн год.

Жорже <span class=error>Мендеш</span> агент нападающего Реала <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> заявил что клуб из Китая предложил за португальского футболиста € 300 млн а самому 31-летнему игроку более € 100 млн год. Увеличить
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Об этом Мендеш сообщил в интервью Sky Sport.

«Но деньги это ещё не всё, “Реал” — это его жизнь», — добавил Мендеш.

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