Китайский клуб предложил за Роналду € 300 млн, а игроку — более € 100 млн в год
Жорже Мендеш, агент нападающего «Реала» Криштиану Роналду, заявил, что клуб из Китая предложил за португальского футболиста € 300 млн, а самому 31-летнему игроку более € 100 млн год.
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Об этом Мендеш сообщил в интервью Sky Sport.
«Но деньги это ещё не всё, “Реал” — это его жизнь», — добавил Мендеш.
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