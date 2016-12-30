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Об этом Мендеш сообщил в интервью Sky Sport.



«Но деньги это ещё не всё, “Реал” — это его жизнь», — добавил Мендеш.