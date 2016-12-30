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30 декабря 2016, 0:21 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бывший полузащитник ЦСКА Эльм подписал новый контракт с «Кальмаром»

Бывший полузащитник ЦСКА Расмус Эльм продлил контракт с шведским клубом «Кальмар».

Эльм разорвал контракт с ЦСКА в январе 2015 года из-за проблем с желудком. Затем Эльм вернулся в свой родной клуб.

В минувшем розыгрыше чемпионата Швеции 28-летний хавбек сыграл 18 (15 в стартовом составе) матчей.

«Кальмар» объявил о подписании с Эльмом нового контракта, срок которого рассчитан на год.

«Если будет интересное предложение, мы с семьёй его рассмотрим. Но я не буду спешить и очень рад, что подписал новый контракт», — цитирует Эльма Barometern.

Кальмар
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