Бывший полузащитник ЦСКА Эльм подписал новый контракт с «Кальмаром»

Эльм разорвал контракт с ЦСКА в январе 2015 года из-за проблем с желудком. Затем Эльм вернулся в свой родной клуб.



В минувшем розыгрыше чемпионата Швеции 28-летний хавбек сыграл 18 (15 в стартовом составе) матчей.



«Кальмар» объявил о подписании с Эльмом нового контракта, срок которого рассчитан на год.



«Если будет интересное предложение, мы с семьёй его рассмотрим. Но я не буду спешить и очень рад, что подписал новый контракт», — цитирует Эльма Barometern.