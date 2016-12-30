СМИ: Тренер сборной Уэльса Коулмэн отклонил предложение возглавить «Суонси»

Ранее «Суонси» отправил в отставку американского наставника команды Боба Брэдли. Валлийский клуб сыграл под его руководством 11 матчей, в которых потерпел семь поражений, дважды сыграл вничью и дважды выиграл. В чемпионате Англии «Суонси» занимает предпоследнее, 19-е место.

46-летний Коулмэн, который выступал за «Суонси» в бытность игроком, возглавил сборную Уэльса в 2012 году. На прошедшем летом чемпионате Европы он привел команду к лучшему достижению на международных турнирах, выйдя со сборной в полуфинал ЧЕ.