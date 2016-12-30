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30 декабря 2016, 0:14 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: Тренер сборной Уэльса Коулмэн отклонил предложение возглавить «Суонси»

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Главный тренер сборной Уэльса по футболу Крис Коулмэн отклонил предложение возглавить валлийский «Суонси». Об этом сообщает газета The Sun.

Ранее «Суонси» отправил в отставку американского наставника команды Боба Брэдли. Валлийский клуб сыграл под его руководством 11 матчей, в которых потерпел семь поражений, дважды сыграл вничью и дважды выиграл. В чемпионате Англии «Суонси» занимает предпоследнее, 19-е место.

46-летний Коулмэн, который выступал за «Суонси» в бытность игроком, возглавил сборную Уэльса в 2012 году. На прошедшем летом чемпионате Европы он привел команду к лучшему достижению на международных турнирах, выйдя со сборной в полуфинал ЧЕ.

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