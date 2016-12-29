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29 декабря 2016, 23:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Зозуля может перейти из «Бетиса» в китайский клуб

Нападающий «Бетиса» Роман Зозуля может продолжить карьеру в чемпионате Китая, сообщает El Desmarque.

Нападающий <span class=error>Бетиса</span> Роман Зозуля может продолжить карьеру в чемпионате Китая сообщает El Desmarque. Увеличить
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По информации источника, один из китайский клубов проявляет активный интерес к 27-летнему украинскому форварду. Также отмечается, что Зозуля пропустил тренировку «Бетиса» в связи с переходом в другой клуб.

Летом нынешнего года Зозуля подписал с «Бетисом» контракт на три года.

Форвард не смог закрепиться в основном составе испанского клуба и за это время сыграл лишь четыре матча, при этом каждый раз выходя на замену.

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