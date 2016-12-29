Зозуля может перейти из «Бетиса» в китайский клуб

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По информации источника, один из китайский клубов проявляет активный интерес к 27-летнему украинскому форварду. Также отмечается, что Зозуля пропустил тренировку «Бетиса» в связи с переходом в другой клуб.



Летом нынешнего года Зозуля подписал с «Бетисом» контракт на три года.

Форвард не смог закрепиться в основном составе испанского клуба и за это время сыграл лишь четыре матча, при этом каждый раз выходя на замену.