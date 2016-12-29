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29 декабря 2016, 23:52 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Николай Сигневич: Приехал в Грецию, чтобы показать свои лучшие качества

Нападающий сборной Беларуси Николай Сигневич отметил, что приехал в Грецию показать свои лучшие качества. Накануне форвард на правах аренды перешел в «Платаниас».

Нападающий сборной <span class=error>Беларуси</span> Николай Сигневич отметил что приехал в Грецию показать свои лучшие качества. Накануне форвард на правах аренды перешел в Платаниас. Увеличить
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«Очень рад, что приехал в Грецию. Признателен руководству БАТЭ и “Платаниаса” за предоставленную возможность поиграть за пределами Беларуси. Приехал, чтобы показать свои лучшие качества и помочь новой команде», — цитирует Сигневича официальный сайт клуба.

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