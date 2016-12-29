Николай Сигневич: Приехал в Грецию, чтобы показать свои лучшие качества

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«Очень рад, что приехал в Грецию. Признателен руководству БАТЭ и “Платаниаса” за предоставленную возможность поиграть за пределами Беларуси. Приехал, чтобы показать свои лучшие качества и помочь новой команде», — цитирует Сигневича официальный сайт клуба.