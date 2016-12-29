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29 декабря 2016, 23:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Президент Аргентины: Может быть, Тевес вернётся в «Боку» в следующем году

Президент Аргентины Маурисио Макри высказал мнение о переходе нападающего Карлоса Тевеса из «Бока Хуниорс» в китайский «Шанхай Шэньхуа».

32-летний форвард стал самым высокооплачиваемым игроком мира. Макри, ранее занимавший пост президента «Бока Хуниорс», понимает решение Тевеса, но надеется, что футболист будет выступать в Китае недолго и вернётся в свой бывший клуб.

«Продажа Тевеса в Китай улучшит отношения между обеими странами. Как болельщик “Бока Хуниорс”, я не хотел, чтобы он уходил, но знаю, что ему это нужно. Я люблю Карлитоса. Я говорил ему, что он должен вернуться из Европы. Я понимаю его сейчас. Ему нужен был отдых и спокойная жизнь.

“Бока” — очень требовательна и агрессивна. Карлитосу необходимо своё пространство. Думаю, он принял хорошее решение. Восемь месяцев пролетят, может быть, он вернётся в следующем году», — приводит слова Макри интернет-издание Goal со ссылкой на Radio Mitre.
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