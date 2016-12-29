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29 декабря 2016, 22:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дебюши — об отношениях с Венгером: Мы здороваемся, и ничего больше

Защитник «Арсенала» Матьё Дебюши рассказал, что у него испортились отношения с главным тренером лондонской команды Арсеном Венгером.

Это произошло после того, как год назад Венгер наложил вето на переход французского игрока в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

«До моей аренды в «Бордо» я часто бывал в его кабинете. Но теперь я не чувствую в этом необходимости и не хочу этого. Мы приветствуем друг друга, здороваемся, ничего больше.

У меня не было много игровой практики, это был «Манчестер Юнайтед», что тут ещё сказать. Для меня это было неожиданно, но тренер сказал «нет».

Мне это не понравилось. Он не использовал меня, так что я не понимал, какой у него был интерес так поступать", — приводит слова Дебюши Goal со ссылкой на L’Equipe.

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