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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28301092/
29 декабря 2016, 22:25 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

В сезоне 2015/16 «Шахтер» заработал 2,7 млрд гривен

Донецкий клуб опубликовал годовой отчет.

Донецкий клуб опубликовал годовой отчет. Увеличить
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«Шахтер» опубликовал годовой отчет деятельности клуба. Согласно его данным, за сезон 2015/16 «горняки» заработали 2,7 млрд гривен.

Это на 73,5% больше, чем в предыдущем сезоне (1,6 млрд).

Доход от продажи и аренды футболистов составил 1,7 млрд грн, а доходы от УЕФА и ФИФА — 586 млн грн. Коммерция принесла клубу 356 млн грн.

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