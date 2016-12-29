В сезоне 2015/16 «Шахтер» заработал 2,7 млрд гривен

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«Шахтер» опубликовал годовой отчет деятельности клуба. Согласно его данным, за сезон 2015/16 «горняки» заработали 2,7 млрд гривен.

Это на 73,5% больше, чем в предыдущем сезоне (1,6 млрд).

Доход от продажи и аренды футболистов составил 1,7 млрд грн, а доходы от УЕФА и ФИФА — 586 млн грн. Коммерция принесла клубу 356 млн грн.