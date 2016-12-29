«Ворскла» внедрила систему бонусов для футболистов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Руководство «Ворсклы» внедрило систему начисления бонусов для футболистов. Об этом сообщил вице-президент клуба Олег Лысак.

— Когда ты знаешь, что есть возможность заработать премию в размере половины денег, которые указаны в контракте молодого исполнителя, это ли не стимул играть эффективнее и еще более самоотверженно.

Сейчас, как никогда, ребята получат шанс проявить себя на высоком уровне. Система бонусов — это абсолютно нормальная практика в мировом футболе, так оно и должно быть, чтобы сумма, прописанная в контракте, не усыпляла внимания и мотивации футболиста. Ранее необоснованные, иногда просто заоблачные, цифры контрактов подсознательно лишали желания некоторых выкладываться на все сто.

Думаю, сейчас самое время пересмотреть эту сторону взаимоотношений. Между прочим, каждый успешный матч первого полугодия был премирован нами. Думаю, от этого в будущем выиграет весь украинский футбол, — сказал Лысак.