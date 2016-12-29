Экс-форвард «Байтерека» готовится к сезону с «Махтааралом»
По информации Sports.kz, 19-летний нападающий Едиге Оралбай провел декабрьский сбор вместе с «Махтааралом».
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Воспитанник ДЮСШ-7 Шымкента и бразильской академии «Оле Бразил» в 2015/2016 годах играл в Первой лиге чемпионата Казахстана за «Байтерек» из Астаны, проведя за это время в соревновании 43 матча и забив в них 7 мячей (из них в сезоне 2016 года — 22−6).
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