Экс-форвард «Байтерека» готовится к сезону с «Махтааралом»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Воспитанник ДЮСШ-7 Шымкента и бразильской академии «Оле Бразил» в 2015/2016 годах играл в Первой лиге чемпионата Казахстана за «Байтерек» из Астаны, проведя за это время в соревновании 43 матча и забив в них 7 мячей (из них в сезоне 2016 года — 22−6).