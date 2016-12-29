СМИ: «Лестер» предлагает «Сассуоло» €10 млн за трансфер защитника Франческо Ачерби

Ранее итальянские СМИ сообщали, что в услугах 28-летнего защитника заинтересован московский «Спартак». При этом, как предполагает itasportpress.it, «Спартаку» может помочь участие в сделке спортивного директора «Сассуоло» Джованни Росси, в работе которого заинтересован главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера. Ранее сообщалось, что «Спартак» уже провел переговоры с Росси.

По сообщению Football Italia, действующий чемпион Англии сделал «Сассуоло» предложение в размере 10 миллионов евро за переход Ачерби.

В текущем сезоне Ачерби принял участие в 28 матчах «Сассуоло» в различных турнирах, в которых отметился тремя голами. В сборной Италии он дебютировал в 2015 году в товарищеской игре против команды Албании, всего за национальную команду Ачерби провел два матча.