Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28300935/
29 декабря 2016, 21:54 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

СМИ: «Лестер» предлагает «Сассуоло» €10 млн за трансфер защитника Франческо Ачерби

МОСКВА, 29 дек — Р-Спорт. Защитник итальянского «Сассуоло» Франческо Ачерби может перейти в стан действующего чемпиона Англии «Лестера» за 10 миллионов евро, сообщает Football Italia.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что в услугах 28-летнего защитника заинтересован московский «Спартак». При этом, как предполагает itasportpress.it, «Спартаку» может помочь участие в сделке спортивного директора «Сассуоло» Джованни Росси, в работе которого заинтересован главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера. Ранее сообщалось, что «Спартак» уже провел переговоры с Росси.

По сообщению Football Italia, действующий чемпион Англии сделал «Сассуоло» предложение в размере 10 миллионов евро за переход Ачерби.

В текущем сезоне Ачерби принял участие в 28 матчах «Сассуоло» в различных турнирах, в которых отметился тремя голами. В сборной Италии он дебютировал в 2015 году в товарищеской игре против команды Албании, всего за национальную команду Ачерби провел два матча.

Лестер
Новости Матчи Состав Статистика
Сассуоло
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Фещук может вернуться в Казахстан

Фещук может вернуться в Казахстан

Как стало известно Sports.kz, украинский нападающий Максим Фещук, выступавший за карагандинский «Шахтер» в сезоне 2015 года, может в это межсезонье вновь пополнить состав одной из команд Казахстанской Премьер-Лиги.
Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года