Главным тренером «Суонси» может стать наставник сборной Уэльса Коулман

«Лебеди» обратились в Футбольную ассоциацию Уэльса за разрешением провести переговоры с 46-летним специалистом, который в бытность игроком выступал за «Суонси».



Коулман имеет опыт работы в английской Премьер-лиге с «Фулхэмом». На прошедшем Евро-2016 сборная Уэльса под его руководством добралась до полуфинала.

Ещё одним кандидатом на вакантный пост главного тренера «Суонси» является помощник главного тренера «Баварии» Пол Клемент.



«Суонси» уволил с поста главного тренера Боба Брэдли 27 декабря, спустя три месяца после назначения.