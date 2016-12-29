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29 декабря 2016, 21:52 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Главным тренером «Суонси» может стать наставник сборной Уэльса Коулман

«Суонси Сити», ведущий поиски нового главного тренера, рассматривает кандидатуру наставника сборной Уэльса Криса Коулмана в качестве приоритетной.

«Лебеди» обратились в Футбольную ассоциацию Уэльса за разрешением провести переговоры с 46-летним специалистом, который в бытность игроком выступал за «Суонси».

Коулман имеет опыт работы в английской Премьер-лиге с «Фулхэмом». На прошедшем Евро-2016 сборная Уэльса под его руководством добралась до полуфинала.

Ещё одним кандидатом на вакантный пост главного тренера «Суонси» является помощник главного тренера «Баварии» Пол Клемент.

«Суонси» уволил с поста главного тренера Боба Брэдли 27 декабря, спустя три месяца после назначения.

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