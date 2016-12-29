Главным тренером «Суонси» может стать наставник сборной Уэльса Коулман
«Суонси Сити», ведущий поиски нового главного тренера, рассматривает кандидатуру наставника сборной Уэльса Криса Коулмана в качестве приоритетной.
«Лебеди» обратились в Футбольную ассоциацию Уэльса за разрешением провести переговоры с 46-летним специалистом, который в бытность игроком выступал за «Суонси».
Коулман имеет опыт работы в английской
Ещё одним кандидатом на вакантный пост главного тренера «Суонси» является помощник главного тренера «Баварии» Пол Клемент.
«Суонси» уволил с поста главного тренера Боба Брэдли 27 декабря, спустя три месяца после назначения.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter