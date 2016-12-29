Фещук может вернуться в Казахстан

По имеющейся информации, представители футболиста в настоящее время ведут переговоры сразу с тремя клубами КПЛ — одним из верхней шестерки по итогам чемпионата нашей страны в минувшем сезоне, двумя из нижней.



Бывший игрок молодежной сборной Украины 31-летний Максим Фещук выступал раньше за «Карпаты», «Таврию», «Говерлу». В 2015 году форвард провел в КПЛ 11 матчей за «Шахтер» из Караганды, забил в них 3 мяча. После возвращения на родину игрок поиграл за любительский «Рух» (Винники), а затем пополнил ряды молдавской «Дачии», в составе которой во второй половине сезона 2015/2016 годов и в первом круге местного чемпионата-2016/2017 в общей сложности сыграл 23 поединка, 12 раз поразив ворота соперника. В Молдове Максим Фещук считается специалистом по «Шерифу» — стража ворот сильнейшей команды этой страны украинец заставлял капитулировать 4 раза.