Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28300847/
29 декабря 2016, 21:36 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Фещук может вернуться в Казахстан

Как стало известно Sports.kz, украинский нападающий Максим Фещук, выступавший за карагандинский «Шахтер» в сезоне 2015 года, может в это межсезонье вновь пополнить состав одной из команд Казахстанской Премьер-Лиги.

Как стало известно Sports.kz украинский нападающий Максим <span class=error>Фещук</span> выступавший за карагандинский Шахтер в сезоне 2015 года может в это межсезонье вновь пополнить состав одной из команд Казахстанской <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По имеющейся информации, представители футболиста в настоящее время ведут переговоры сразу с тремя клубами КПЛ — одним из верхней шестерки по итогам чемпионата нашей страны в минувшем сезоне, двумя из нижней.

Бывший игрок молодежной сборной Украины 31-летний Максим Фещук выступал раньше за «Карпаты», «Таврию», «Говерлу». В 2015 году форвард провел в КПЛ 11 матчей за «Шахтер» из Караганды, забил в них 3 мяча. После возвращения на родину игрок поиграл за любительский «Рух» (Винники), а затем пополнил ряды молдавской «Дачии», в составе которой во второй половине сезона 2015/2016 годов и в первом круге местного чемпионата-2016/2017 в общей сложности сыграл 23 поединка, 12 раз поразив ворота соперника. В Молдове Максим Фещук считается специалистом по «Шерифу» — стража ворот сильнейшей команды этой страны украинец заставлял капитулировать 4 раза.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
29 декабря

Британское СМИ спрогнозировало PPV боя Головкин - Джейкобс

Российские СМИ: «Ошарашенные напором u201eБарысаu201c хоккеисты u201eАвангардаu201c так и не пришли в себя»

Эрик Моралес: «Бой Головкин - Альварес должен быть организован»