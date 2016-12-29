Шамах и Ричардсон, перешедшие в «Кардифф Сити» в октябре, покинули клуб

Бывший форвард «Арсенала» и экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» пополнили состав «Кардифф Сити» в качестве свободных агентов в октябре.



Краткосрочные контракты обоих игроков истекли, и они покинули клуб, сообщает BBC Sport. Шамах сыграл в Чемпионшипе два матча, а Ричардсон — шесть.

Шамах ранее выступал за «Арсенал» и «Кристал Пэлас», а Ричардсон — за «МЮ», «Сандерленд» и «Астон Виллу».