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29 декабря 2016, 20:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Шамах и Ричардсон, перешедшие в «Кардифф Сити» в октябре, покинули клуб

Нападающий Маруан Шамах и полузащитник Киран Ричардсон покинули «Кардифф Сити», заявил главный тренер валлийской команды Нил Уорнок.

Бывший форвард «Арсенала» и экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» пополнили состав «Кардифф Сити» в качестве свободных агентов в октябре.

Краткосрочные контракты обоих игроков истекли, и они покинули клуб, сообщает BBC Sport. Шамах сыграл в Чемпионшипе два матча, а Ричардсон — шесть.
Шамах ранее выступал за «Арсенал» и «Кристал Пэлас», а Ричардсон — за «МЮ», «Сандерленд» и «Астон Виллу».
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