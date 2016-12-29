Шамах и Ричардсон, перешедшие в «Кардифф Сити» в октябре, покинули клуб
Нападающий Маруан Шамах и полузащитник Киран Ричардсон покинули «Кардифф Сити», заявил главный тренер валлийской команды Нил Уорнок.
Бывший форвард «Арсенала» и
Краткосрочные контракты обоих игроков истекли, и они покинули клуб, сообщает BBC Sport. Шамах сыграл в Чемпионшипе два матча, а Ричардсон — шесть.
Шамах ранее выступал за «Арсенал» и «Кристал Пэлас», а Ричардсон — за «МЮ», «Сандерленд» и «Астон Виллу».
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