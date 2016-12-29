БАТЭ отказался от Павла Савицкого

Савицкого в нашей команде не будет, ведь в противном случае я сам себе наступлю на горло. Если я здесь собираюсь наводить порядок, то новый бардак устраивать нельзя… Мы действительно интересовались Савицким, писали запрос в Гродно. Но то, что произошло во время последнего сбора национальной команды и как повели себя молодые футболисты… Я думал, что это все уже в прошлом. Но, наверное, люди не понимают, что национальная сборная — это святое. И когда приезжаешь сюда, то надо играть в футбол, — сказал Капский.