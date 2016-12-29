Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28300552/
29 декабря 2016, 20:51 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

БАТЭ отказался от Павла Савицкого

Председатель правления ФК БАТЭ Анатолий Капский в программе канала «Беларусь 5» «PRO спорт. Новости» заявил, что борисовчане проявляли интерес к атакующему полузащитнику «Немана» Павлу Савицкому, но в итоге отказались от приглашения.

Председатель правления ФК <span class=error>БАТЭ</span> Анатолий <span class=error>Капский</span> в программе канала <span class=error>Беларусь</span> 5 PRO спорт. Новости заявил что <span class=error>борисовчане</span> проявляли интерес к атакующему полузащитнику Немана Павлу Савицкому но в итоге отказались от приглашения. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Савицкого в нашей команде не будет, ведь в противном случае я сам себе наступлю на горло. Если я здесь собираюсь наводить порядок, то новый бардак устраивать нельзя… Мы действительно интересовались Савицким, писали запрос в Гродно. Но то, что произошло во время последнего сбора национальной команды и как повели себя молодые футболисты… Я думал, что это все уже в прошлом. Но, наверное, люди не понимают, что национальная сборная — это святое. И когда приезжаешь сюда, то надо играть в футбол, — сказал Капский.

БАТЭ
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Четыре игрока покинут «Нафтан»

Четыре игрока покинут «Нафтан»

Новополоцкий «Нафтан» не рассчитывает в сезоне-2017 на вратаря Романа Степанова, украинского полузащитника Егора Клименчука и российского нападающего Никиту Коляева, а также хавбека Евгения Лебедева.
Еще 7 новостей  Все новости
29 декабря

THE. Он посмотрел на Ермаковича и тихо сказал: "Crazy, crazy Belarusian football people"

Гандбол. Какой предстала сборная Беларуси на Кубке Рижской думы. Рассуждения вдогонку

Спортивные красавицы, удивившие в 2016-м (ФОТО)