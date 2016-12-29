БАТЭ отказался от Павла Савицкого
Председатель правления ФК БАТЭ Анатолий Капский в программе канала «Беларусь 5» «PRO спорт. Новости» заявил, что борисовчане проявляли интерес к атакующему полузащитнику «Немана» Павлу Савицкому, но в итоге отказались от приглашения.
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Савицкого в нашей команде не будет, ведь в противном случае я сам себе наступлю на горло. Если я здесь собираюсь наводить порядок, то новый бардак устраивать нельзя… Мы действительно интересовались Савицким, писали запрос в Гродно. Но то, что произошло во время последнего сбора национальной команды и как повели себя молодые футболисты… Я думал, что это все уже в прошлом. Но, наверное, люди не понимают, что национальная сборная — это святое. И когда приезжаешь сюда, то надо играть в футбол, — сказал Капский.
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